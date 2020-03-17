Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor
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Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor

Umreden dönen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca Konya'da yerleştirildikleri yurtlarda gözlem altında tutulacak vatandaşların karantina süreci devam ediyor.

17.03.2020 16:05 | Son Güncelleme: 17.03.2020 16:06
Konya'da umreden dönenlerin karantina süreci devam ediyor

Umreden dönen ve korona virüsü sebebiyle 14 gün boyunca Konya'da yerleştirildikleri yurtlarda gözlem altında tutulacak vatandaşların karantina süreci devam ediyor. Yurtların çevresine gelen vatandaşların yakınlarına getirdikleri eşyalar da görevliler tarafından sahiplerine ulaştırılıyor.


Umreden dönen vatandaşlar korona virüs sebebiyle ilk etapta Ankara ve Konya'da Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüne bağlı çeşitli öğrenci yurtlarına yerleştirildi. Konya'daki Tahir Büyükkörükçü ve Kutalmışoğlu Süleyman Şah Öğrenci Yurtları da umreden dönen vatandaşların 14 günlük karantina sürecini geçirmeleri için hazırlandı. Vatandaşlar gözlem sürelerine tamamlamayı beklerken, yakınları da onları yalnız bırakmıyor. Gözlem altındaki vatandaşların yakınları, karantinanın 3. gününde soğuk havaya rağmen yurt çevresine gelerek ailelerinin ihtiyaçlarının giderilmesi için eşya getiriyor. Eşyalar, polislerin aracılığıyla güvenlik koridorundan geçirilerek görevliler tarafından karantina altındaki vatandaşlara veriliyor. Yurt çevresine gelenler, güvenlik tedbirlerinden dolayı akrabalarına uzaktan el sallayarak ve telefonla görüşerek iletişim kuruyor, neler yaşadıklarını anlamaya çalışıyor.


Yakınlarına eşya getirip uzaktan görüşüyorlar


Yurt çevresine gelen vatandaşlar aileleriyle telefonla görüşüyor, güvenlik kordonu arkasından uzaktan konuşuyor. Yurda yerleştirilen vatandaşların aileleriyle yaptıkları telefon konuşmalarında rahat olduklarını anlatmaları da duyuluyor. Yurtta gözlem altındaki yakınları ile telefonda konuşan Fahrettin Fekeli, içeride kızı, damadı, yeğenleri ile birlikte 5 kişi olduğunu belirterek, "Telefonda 'Nasılsınız, iyi misiniz, bakımınız iyi mi?' diye sordum. Bakımlarının, yemeklerinin iyi olduğunu söyledi. Temizlik yapıldığını ve çarşaflar ile yatakların yenilendiğini söyledi. Her şeyin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Biz yiyecek getirdik. Kahvaltılık, çay falan getirdik. Fazla bir şey getirmedik. Her şey varmış zaten" dedi. - KONYA

Kaynak: İHA

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