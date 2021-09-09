Konya'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı
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Konya'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi anlatıldı

Konya'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı
Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat - Haberler | Güncel

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Konya'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı ve Medya Derneğince yürütülen "Yerel Medya Buluşmaları Projesi" kapsamında Konya'daki yerel ve ulusal medya temsilcilerine "çok kanallı yayıncılık" sistemi hakkında bilgi verildi.

Medya Derneği Başkanı ve Takvim gazetesi yazarı Ekrem Kızıltaş, Sabah gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Daily Sabah gazetesi Editörü Can Kazancıoğlu, Daily Sabah Görsel İçerik Editörü Rahmi Osman Kaçmaz, Tantavi Kültür ve Sanat Merkezi'nde gazetecilerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, programın açılışında, "Yerel Medya Buluşmaları" programında bölgelerde faaliyet gösteren basın yayın kuruluşlarında görev yapan basın mensuplarıyla ilişkilerin düzenlenmesi ve basının güçlendirilmesine yönelik çalışmalar yaptıklarını söyledi.

Karabulut, "Yerel Medya Buluşmaları Projesi kapsamında, ana akım medya ile yerel medya temsilcilerini bir araya getirmek, medya teknolojileri alanında ortaya çıkan gelişmeleri paylaşmak, başta 'Çok Kanallı Yayıncılık' olmak üzere yerel medyanın ulusal düzeyde başarı göstermesini mümkün kılacak anlayışları ve organizasyon biçimlerini tartışmak ve yerel medyanın karşı karşıya kaldığı sorunları temsilcilerinden dinleyip İletişim Başkanlığına sunulmak üzere, '2021 Yerel Medya Raporu'nun hazırlanması amaçlanmaktadır." dedi.

Panelistlerden Kenan Kıran, Türkiye'de 27 Mayıs, 12 Eylül, 28 Şubat gibi darbelerin yaşanmasında merkez medyanın rol üstlendiğini, darbecileri destekleyen manşetlerin atıldığını hatırlattı.

15 Temmuz darbe teşebbüsünde ise medyanın karşı koymasının darbenin başarısızlığa uğratılmasında önemli rolü olduğunu vurgulayan Kıran, "Darbe girişimi ilk kez başarısızlığa uğratıldı. Burada en etkili güç bir bakıma medyanındı. Devletin televizyonu TRT işgal edildi ama özel televizyonlar, daha sonra da devlet televizyonu bu darbecileri püskürttü. Bir bakıma vatandaşın seçilmiş iktidara sahip çıkmasına yönelik güç birliği yaptılar." diye konuştu.

İnternet gazeteciliğinin gelişmesiyle merkez medya ve yerel medya arasında fark kalmadığını dile getiren Kıran, gazeteyi, internet sitesini, televizyonu aynı anda doğru bir şekilde kullanan gazetecilerin öne geçeceğini vurguladı.

Ekrem Kızıltaş ise basılı yayınların geleneksel gazeteciliğin yanında internet ve sosyal medyayı da kullanması gerektiğini söyledi.

Can Kazancıoğlu, "çok kanallı yayıncılık" hakkında sunum yaptı.

Osman Kaçmaz ise dijital platformlarda haberin yanı sıra ses ve görüntüyü bir arada kullanmanın önemini anlattı.

Toplantı sonunda yerel medya temsilcilerinin karşılaştığı zorluklar ve sorunlar ele alındı.

Konya'da ulusal ve yerel medya temsilcilerine 'çok kanallı yayıncılık' sistemi anlatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zehra Melek Çat

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