Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
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Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı

İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin - Haberler | Sağlık

Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı Konya'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üçüncü doz korona virüs hatırlatma dozu aşı uygulamasına başlandı.

Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı

KONYA - Konya'da İl Sağlık Müdürlüğü tarafından üçüncü doz korona virüs hatırlatma dozu aşı uygulamasına başlandı.

Korona virüs vakalarının geçtiğimiz yıl 11 Mart'ta Türkiye'de de görülmesinin ardından pandemi ilan edilerek birçok alanda kısıtlamalara gidildi. Aşılama çalışmalarının başlamasının ardından da birçok kişinin birinci ve ikinci aşılama dozu tamamlandı. Bugün itibari ile de üçüncü doz aşı çalışmasına başlandı.

Üçüncü doz hatırlatma aşılarının başladığını ifade eden Aşı Servisi Doktoru Mustafa Osman Şimşekler, "3. doz aşı uygulaması vatandaşların ve sağlık çalışanlarının başvurusu ile başladı. Sağlıkçılarımızın ve 50 yaş üzeri vatandaşlarımızın üçüncü doz aşılarını yapıyoruz. İkinci dozlarımız BionTech'de 1 aya kadar indi. İkinci dozu olduktan sonra 3-6 ay arasında hatırlatma dozlarımız için vatandaşlarımızı davet ediyoruz" dedi.

Üçüncü aşısını yaptıran Hasan Pektekin, "Üçüncü aşıyı tercih etmemin nedeni; bilime inanan bir insanım. Bilim ne emrederse onu yaparız. Zaten şu anda virüs denen illeti başımıza gelmesinin nedeni yeterince bilime değer vermeyişimizden, bilimsel davranmayışımızdan kaynaklanıyor. Çıkarcılık ve bencillik almış başını gidiyor. İnsanlar bilime değer vereceği yerde birbirimizi nasıl kandırırız diye uğraşıyor. Böyle bir süreçte insanların bilimi istese de istemese de kabul edeceği için ben de bilime inanan bir insan olduğum için hemen ilk gün geldim aşımı oldum. Bizi aşıyla buluşturan yetkililere de teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı
Konya'da üçüncü doz aşı uygulamasına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ramazan Çetin

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