KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

AKSARAY (DHA) - KONYA'DA bir tur otobüsü Konya- Aksaray karayolunun 50. km'sinde sabah saat 08.30 sıralarında kaza yaptı. Kayganlaşan yolda devrilen otobüs can pazarı yaşandı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ve plis ekipleri sevk edildi.

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Hasan DÖNMEZ (KONYA)

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