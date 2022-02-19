KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR - Haberler
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KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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KONYA'DA bir tur otobüsü Konya-Aksaray karayolunun 50. km'sinde sabah saat 08.30 sıralarında kaza yaptı.

AKSARAY (DHA) - KONYA'DA bir tur otobüsü Konya- Aksaray karayolunun 50. km'sinde sabah saat 08.30 sıralarında kaza yaptı. Kayganlaşan yolda devrilen otobüs can pazarı yaşandı. Ölü ve yaralıların olduğu kaza yerine çok sayıda itfaiye, ambulans ve jandarma ve plis ekipleri sevk edildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Hasan DÖNMEZ (KONYA)

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KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

KONYA'DA TUR OTOBÜSÜ DEVRİLDİ, ÖLÜ VE YARALILAR VAR

Demirören Haber Ajansı - Güncel

Ambulans, İtfaiye, Aksaray, Konya, Güncel, Haberler

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