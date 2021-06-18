Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
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Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı

Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde, trafikte çıkan kavgada 2 kişi bıçakla yaralandı.

İddiaya göre, Şehit Ömer Halisdemir Caddesi'nde aracıyla seyreden O.G, aralarında husumet bulunan A.T. ve O.G. ile trafikte karşılaştı.

Araçlarından inen kişiler arasında bıçaklı ve sopalı kavga çıktı. Yaralanan A.T. ve aynı araçtaki O.G, Ereğli Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şüpheli O.G, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı
Konya'da trafikte bıçaklı, sopalı kavga: 2 yaralı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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