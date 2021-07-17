Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
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Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Konya'da trafik kazası: 6 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan cipin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Konya'nın Beyşehir ilçesinde, kontrolden çıkan cipin takla atması sonucu 6 kişi yaralandı.

Kaza, Beyşehir-Antalya karayolunun 11. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hüseyin Y.'nin kullandığı 34 RB 1851 plakalı Dacia marka cip, Beyşehir'den Antalya yönüne seyir halinde iken Karadiken Mahallesi yakınlarında kontrolden çıktı. Karşı şeride taklalar atarak savrulan cip şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan P.Ç.Y., Ö.H., Z.A.H., E.S.H. ve A.M.H. yaralandı. Yaralılar kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(Ali Rıza Önses/İHA)

Konya'da trafik kazası: 6 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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