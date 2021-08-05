Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı
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Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı

Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı
Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel

KONYA'nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrilen TIR'ın İran uyruklu sürücüsü İslam Gasyak hayatını kaybederken, yanındaki 1 kişi de yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, kontrolden çıkıp, refüje çarparak, devrilen TIR'ın İran uyruklu sürücüsü İslam Gasyak hayatını kaybederken, yanındaki 1 kişi de yaralandı. 

Kaza, saat 03.30 sıralarında, Ankara- Aksaray kara yolu Kulu makası yakınında meydana geldi. İranlı İslam Gasyak yönetimindeki 73 AAK 299 plakalı deri yüklü TIR, kontrolden çıkarak, refüje çarpıp devrildi. Kazada araçtan fırlayarak, TIR'ın altında kalan sürücü İslam Gaysak hayatını kaybetti. Üzerinden kimlik çıkmayan ve aynı ülke vatandaşı olduğu değerlendirilen 1 kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye gelen ekipler, yaralıyı ambulansla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Sürücü Gasyak'ın cansız bedeni de sıkıştığı yerden kurtarılıp, otopsi için aynı hastanenin morguna konuldu. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı
Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı
Konya'da TIR devrildi; İranlı sürücü öldü, 1 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz

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