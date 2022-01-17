Konya'da tartıştığı dünürü tarafından silahla vurulan kişi yaralandı - Haberler
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Konya'da tartıştığı dünürü tarafından silahla vurulan kişi yaralandı

Konya'da tartıştığı dünürü tarafından silahla vurulan kişi yaralandı
AA / Bayram Uygun - Haberler | Güncel

Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, tartıştığı dünürü tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

TUZLUKÇU, KONYA (AA) - Konya'nın Tuzlukçu ilçesinde, tartıştığı dünürü tarafından silahla vurulan kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Tuzlukçu Orta Mahalle Akşehir Caddesi'nde K.K. (48) ile dünürü A.C. arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine A.C. yanında bulunan silahla K.K'ya silahla ateş etti.

Yaralanan K.K, 112 Acil Servis ekiplerince Akşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı burada yapılan ilk müdahalenin ardından Konya'ya sevk edildi.

Şüpheli A.C. silahıyla Tuzlukçu İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim oldu.

AA / Bayram Uygun - Son Dakika Haberleri

Tuzlukçu, Akşehir, Konya, Güncel, Haber

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