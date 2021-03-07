Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
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Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor

07.03.2021 14:34 | Son Güncelleme: 07.03.2021 14:39
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor

Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulama noktalarındaki denetimi sürüyor.

Vaka sayılarının artmasıyla çok yüksek riskli iller arasında yer alan Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekiplerinin uygulama noktalarındaki denetimi sürüyor.

Son açıklanan korona virüs vaka sayısı tablosunda Konya yine çok yüksek riskli iller arasında yer aldı. Dün akşam 21.00'da başlayan sokağa çıkma kısıtlamasının başlamasıyla polis ekipleri de denetimleri sürdürüyor. Uygulama noktalarının sayısının artırıldığı Konya'da polis araçları durdurarak kimlik ve izin belgelerini kontrol ediyor. Konya'da kısıtlama Pazartesi sabah saat 05.00 itibariyle sona erecek. - KONYA

Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor
Konya'da sokağa çıkma kısıtlamasında uygulamalar sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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