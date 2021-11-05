Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli kaçtı - Haberler
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Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli kaçtı

AA / Abdullah Doğan - Haberler | Güncel
Konya'da silah tehdidiyle market soygunu yapan şüpheli kaçtı

Konya'da bir zincir market şubesine giren zanlı, silah tehdidiyle kasadaki parayı alarak kaçtı.

KONYA (AA) - Konya'da bir zincir market şubesine giren zanlı, silah tehdidiyle kasadaki parayı alarak kaçtı.

Selçuklu ilçesi Hüsamettin Çelebi Mahallesi Ziya Ülhak Caddesi'ndeki markete giren şüpheli, yanındaki silahla kasiyere tehditte bulunarak kasadaki paraları vermesini istedi. Şüpheli, gasbettiği paraları alarak uzaklaştı.

Çalışanlarının haber vermesiyle olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Marketin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

AA / Abdullah Doğan - Son Dakika Haberleri
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