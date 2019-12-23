Konya'da şiddetli rüzgar düğün salonunun tentesini uçurdu
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Konya'da şiddetli rüzgar düğün salonunun tentesini uçurdu

Konya'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinde bulunan düğün salonunun terasın tentesi uçtu.

23.12.2019 14:30 | Son Güncelleme: 23.12.2019 14:36
Konya'da şiddetli rüzgar düğün salonunun tentesini uçurdu

'da etkili olan şiddetli rüzgar nedeniyle bir iş merkezinde bulunan düğün salonunun terasın tentesi uçtu.


Konya'da kuvvetli rüzgarlar hayatı olumsuz etkiledi. Etkisini gösteren şiddetli rüzgar nedeniyle Mahallesi Gülvatan Sokak'taki bir iş yerinde bulunan düğün salonunun teras kısmındaki tentenin bir kısmı uçtu. Tenteden kopan parçalar, belediye otobüsleri hareket merkezinin bahçesine düştü. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı. - KONYA

Kaynak: İHA
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