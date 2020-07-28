Konya'da şehit ateşi (2) ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİKKTC'ye sevk edilecek askerlerin bulunduğu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, şehit olan 5 askerden er Kerim Arslan'ın (21) şehadet haberi, gündüz saatlerinde Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrili köyündeki dedesine ait eve ulaştırıldı.

ŞEHİDİN CENAZESİ MEMLEKETİ KIRIKKALE'YE GETİRİLDİ

KKTC'ye sevk edilecek askerlerin bulunduğu otobüsün şarampole devrilmesi sonucu, şehit olan 5 askerden er Kerim Arslan'ın (21) şehadet haberi, gündüz saatlerinde Sulakyurt ilçesine bağlı Çevrili köyündeki dedesine ait eve ulaştırıldı. Şehit evine Türk bayrakları asılırken, akraba ve komşuları da aileye taziye ziyaretinde bulundu.

Şehit Arslan'ın cenazesi, akşam saatlerinde askeri helikopterle Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne getirildi. Şehidin naaşını Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı, İl Jandarma Komutanı Albay Uğur Özmen ve İl Emniyet Müdürü Günter Şenses ve yakınları karşıladı.

Şehidin cenazesi, Sulakyurt ilçesinde öğle vakti kılınacak cenaze namazın ardından toprağa verilecek.

Hasan AKYILDIZ/KIRIKKALE,

Kaynak: DHA