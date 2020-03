Konya'da şehir içi yolcu minibüsleri dezenfekte edildi Konya'da şehir içi yolcu minibüsleri dezenfekte edildi Konya'da şehir merkezinde hizmet veren yolcu minibüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte edilirken, okul servisleri ve taksilerinde de dezenfekte edileceği belirtildi.

KONYA - Konya'da şehir merkezinde hizmet veren yolcu minibüsleri, koronavirüse karşı dezenfekte edilirken, okul servisleri ve taksilerinde de dezenfekte edileceği belirtildi.

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası tarafından koronavirüs karşı Konya merkezinde hizmet veren ulaşım araçlarında dezenfeksiyon çalışmaları başlatıldı. Bu kapsamda odaya bağlı 530 minibüs dezenfekte edildi.

Konya Minibüscüler ve Umum Servis Araçları Esnaf Odası Genel Sekreteri Muzaffer Karaokur, her gün binlerce kişinin kullandığı minibüslerde dezenfekte çalışmalarına hız verdiklerini belirtti. Karaokur, "Konyalı vatandaşlarımızın ulaşım amaçlı kullandıkları minibüslerimizde koronavirüs ile ilgili tedbir ve önleyici eylem planını uygulamaya başladık. Bu bağlamda minibüslerimizde dezenfeksiyon işlemleri yapılarak her türlü virüsten vatandaşlarımızı korumaya çalışıyoruz. Şu an toplu taşıma araçlarımız olan minibüs, okul servis araçları ve taksilerde çalışmalarımızı yürüterek virüse karşı tedbirlerimizi alıyoruz" şeklinde konuştu.

Muzaffer Karaokur, kişisel hijyene her zamankinden daha çok dikkat edilmesinin önemine de dikkat çekerken, vatandaşların resmi kurumların açıklamalarına itibar etmelerini, kulaktan dolma bilgilerle hareket etmemeleri gerektiğini vurguladı.

Akıncılar Durağı Başkanı Özgür Çınar ise, "Akıncılar Durağı olarak koronavirüse karşı mücadelede vatandaşımızın sağlığı için, araçlarımızı düzenli olarak Sağlık Bakanlığımız tarafından yetki belgesine sahip olan kurum ile dezenfekte ediyoruz. Tüm vatandaşlarımız güven içinde araçlarımızı kullanabilirler" ifadelerini kullandı.

