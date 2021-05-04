Konya'da ramazanın vazgeçilmez lezzeti, tahinli pide

KONYA'ya özgü tahinli pide, ramazanda yoğun ilgi görüyor.

KONYA 'ya özgü tahinli pide, ramazanda yoğun ilgi görüyor. 50 yıldır tahinli pide yaptıklarını belirten Fatih Yemenici, "Hem Konya'mızdan, hem de il dışından yoğun talep alıyoruz. Tahinli pide iftar sofralarının tatlısı, sahur sofralarının ise acıktırmayan ve susatmayan katığı olarak adlandırıyor" dedi.

Kadınhanı ilçesine özgü, hamur ve tahinden yapılan pide, ramazan ayında sofraları süslüyor. Üzerine şerbet dökülerek tatlı olarak yenilebilen veya çayın yanında pide olarak tüketilen tahinli pideye olan ilgi oldukça yüksek.

'İFTARIN TATLISI, SAHURUN PİDESİ'Baba mesleğini sürdüren pideci Fatih Yemenici, her çeşit tahinli pide yaptıklarını belirterek, "Babam yaklaşık 50 yıldır bu mesleği yapıyordu. Biz de ikinci nesil olarak arkasından elimizden geldiği kadar devam ettirmeye çalışıyoruz. Çocukluktan bu yana babamın yanındayım. Tahin ramazan aylarında çok fazla tüketilen bir gıda maddesidir. Tahinli pide de ramazanda tok tutma özelliği olan bir de susatmaması bakımından sahurlarda tercih edilen bir gıda maddesi. Ayrıca şerbetini de biz yanında veriyoruz. Şerbetini de döktüğünüz zaman kadayıf formatında bir tatlı oluyor. Bu da iftar sofralarını süslüyor. İftar sofralarının tatlısı, sahur sofralarının ise pidesidir. Tok tutan ve susatmayan bir gıdadır."MALZEMELERİ ÖZENLE SEÇİLMELİTahinli pidenin malzemelerini özenle seçtiklerini belirten Yemenici, "Tahinli pidenin öncelikle tüm malzemeleri düzgün olacak. Tahini, cevizi ve içerisine koyduğun yağı. Tahinin içerisine belli bir miktar yağ karıştırıyoruz. Mayalı bir hamura yağ ile karıştırdığımız bu tahini iyice yediriyoruz kendi tepsileri var ve bu tepsilere göre şekillendirip üzerine tekrar tahin sürüyoruz. Belli miktarda dinlenme süreleri var. Bu süre geçirdikten sonra kendine has kendi derecesinde hazırlanmış odun fırınımızda pişiriyoruz" dedi.KONYA VE KADINHANI'NA GELİR KAYNAĞIBabasından öğrendiği tahinli pidenin tarihini anlatan Yemenici, "Babamdan dinlediğim kadarıyla 'kömbe' adıyla bilinen un mamulü olan gıda var. Bu bir nevi tahinli pidenin atası. Zamanında Kadınhanı ilçesinde daha büyük hamur, az tahin, daha değişik bir formatla yapılırken 1970'lerde babamın Konya'ya gelmesiyle burada büyüklerinin de teşvikiyle böyle bir şeye ön ayak olmuşlar. O dönemlerde Konya'da 'tahinli pide' diye bir olgu yok. Ramazanın ilk gününde 3-5 tane, ertesi gün 5-10 tane derken Konyalı görüyor, 'Bu nedir?' diye soruyor. Derken zamanla bu Konya ve Kadınhanı'na çok büyük bir gelir kaynağı oluyor" diye konuştu. 80 ŞEHRE KARGOYLA GÖNDERİLİYOR

Yemenici, yurdun dört bir yanından sipariş aldıklarını belirterek, "Ramazan ayında sadece Konya'ya değil, Türkiye'nin 80 vilayetine gerek internet gerekse telefon yoluyla aldığımız siparişleri, kargo aracılığıyla gönderiyoruz" ifadelerini kullandı.

- Konya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Salih BÜYÜKSAMANCI