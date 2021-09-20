Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, otomobil ve hafif ticari aracın çarpışması sonucu sürücüler dahil 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.30 sıralarında, Kulu- Tuzyaka yolunda meydana geldi. İbrahim Can Dırmık (25) yönetimindeki 26 EP 965 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Bayram Yaşar'ın (59) kullandığı hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler Bayram Yaşar, İbrahim Can Dırmık ile Halime Dırmık (45) ve Ramazan Dırmık (48) yaralandı. Araç içinde sıkışan Dırmık, ailesi fertleri ve itfaiye ekibinin müdahalesiyle kurtarıldı. İhbarla kaza yerine gelen sağlık görevlileri, 4 yaralıyı ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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Haber: Konya'da otomobil ve hafif ticari araç çarpıştı: 4 yaralı - Haberler
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