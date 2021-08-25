Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, Akşehir-Yunak karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 AB 3809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak takla attı. Araçta bulunan Şevket D., Vahide D., Döndü Y. ve Ercan isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - KONYA

Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı
Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Konya'da bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
Konya'da bir kişi, tartıştığı kadın ile babasını öldürüp yaşamına son verdi
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Yolun ortasındaki aracın camına bakan mahalleli hemen otomobile koştu: 1 saat içeride uyumuş
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Vladimir Putin Zeynep Gül Yılmaz Kemal Kılıçdaroğlu Eşref Gani Ahmedzai
Magazin Hande Erçel Aleyna Tilki Serdar Ortaç Seren Serengil
Spor Muslera Erol Bulut Ozan Tufan Sergen Yalçın Ebrar Karakurt
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 16:19:15. #1.14#

title