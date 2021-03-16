Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

16.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:54
Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.

Muhammet Kaymakçı (34) idaresindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi İsmail Kayası Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada, sürücü Kaymakçı, araçta bulunan Mehmet (54) Ekrem (26) ve Hacer Yarım (57) ile Önder Kaya (36) yaralandı.

Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Pervin Buldan Fahrettin Altun Mehmet Akif Ersoy
Magazin Müge Anlı Hakan Taşıyan Yılmaz Erdoğan Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Cenk Tosun Fatih Terim Caner Erkin Hakan Kutlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.3.2021 14:03:02. #1.14#
title