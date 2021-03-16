Konya'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı
16.03.2021 13:51 | Son Güncelleme: 16.03.2021 13:54
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Konya'nın Seydişehir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı.
Muhammet Kaymakçı (34) idaresindeki 42 BL 770 plakalı otomobil, ilçeye bağlı Yaylacık Mahallesi İsmail Kayası Mevkisi'nde sürücünün direksiyon hakimiyetinin kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Kazada, sürücü Kaymakçı, araçta bulunan Mehmet (54) Ekrem (26) ve Hacer Yarım (57) ile Önder Kaya (36) yaralandı.
Yaralılar ambulanslarla Seydişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun