Konya'da otomobil şarampole devrildi: 2 yaralı
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Konya'nın Kulu ilçesinde otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Hayati Çoksürer idaresindeki 42 R 9791 plakalı otomobil, Tuzyaka Mahallesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmrsi sonucu şarampole devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada, sürücü Çoksürer ile otomobildeki eşi Mizgin Çoksürer yaralandı.
Sağlık ekipleri yaralıları Kulu Devlet Hastanesine kaldırdı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu