Konya'da ölümlü "köpek kavgası"nın sanıkları hakim karşısında

12.02.2020 16:30 | Son Güncelleme: 12.02.2020 16:30

Konya'da aralarında husumet bulunan iki aile arasında köpek meselesinden çıktığı iddia edilen, bir kişinin öldüğü bir kişinin de yaralandığı kavgaya ilişkin yargılanan sanıkların ilk duruşması görüldü.

5. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, tutuklu sanıklar Hüseyin Öz, Zekayi Öz, Emirhan Öz ve Fatih Öz ile müşteki sanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Sanık Emirhan Öz savunmasında, olay günü Eken ailesinin köpekleriyle kendi köpeklerinin birbirlerine saldırdığını, ardından da çobanlarıyla Mustafa Eken'in tartıştığını öne sürdü.

Bu tartışma üzerine Eken ailesinin, konuşmak için babası Hüseyin Öz'ü çağırdığını ileri süren Emirhan Öz, "Olay günü Zeki K'ye ait tarlada babamı gördük. Yanlarına gittiğimizde Mustafa Eken de oradaydı ve babama hakaret ediyordu. Zeki K. babamı sakinleştirdi, 'Sen bunlara uyma, git' dedi. Biz de babamla oradan ayrıldık. Amcam aradı ve Eken ailesinden bazı şahısların kendisine saldırdığını söyledi. Arabasını taşlamışlar ve hakaret etmişler." diye konuştu.

Akşam saatlerinde işlerini bitirdikten sonra tarladan ayrıldıklarını anlatan Emirhan Öz, bu sırada Mustafa, İsa, Sinan ve Rahim Eken'in, kullandığı kamyonun yolunu keserek camını kırdıklarını ve kendisini zorla aşağıya indirip darbettiklerini söyledi.

Babasının da traktörle olay yerine geldiğini anlatan Öz, "Beni bırakıp ona saldırdılar. Ben uğradığım saldırının etkisiyle yere düşmüştüm. Babamın kullandığı traktörün arka tekerinin yerde yatan birinin üzerinden geçtiğini gördüm." ifadesini kullandı.

Traktörü kullanan Hüseyin Öz de maktul Rahim Eken'i fark etmediğini ve öldürme kastıyla davranmadığını öne sürdü.

Mustafa Eken'in avukatı Cengiz Erkoyuncu ise olayın bir köpek kavgasıyla başlamadığını, yaşadıkları mahallede 3 dönemdir muhtarlık yapan Ali Eken'in ilk kez muhtarlık seçimini kazanmasıyla iki aile arasında husumet başladığını savundu.

Öz ailesinin, Eken ailesine pusu kurduğunu ileri süren Erkoyuncu, "Otopsi raporuna göre, Rahim Eken'in ayaktan başa uzun bir şekilde çiğnendiği ortadadır. Yani bahsedildiği gibi sadece arka teker değil ön teker de maktulün üzerinden geçmiştir. Olay basit bir köpek kavgası gibi görülürken, Öz ailesi, içinde büyüttüğü husumeti ortaya çıkarmıştır. Sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep ediyoruz." dedi.

Öz ailesinin avukatı Musa Doğan da olay yerinde keşif yapılmasını talep etti. Doğan, müvekkillerindeki yaralanmaların, saldırıya uğradıklarının kanıtı olduğunu savunarak, suçun "kasten öldürme" olarak değerlendirilemeyeceğini dile getirdi.

Mahkeme heyeti, sanıklardan Zekayi Öz'ün tahliyesine, diğer sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Olay

İddiaya göre, Rahim (24) ve babası Mustafa Eken (56), 3 Temmuz 2019'da, merkez Karatay ilçesi Divanlar Mahallesi'ndeki tarlada çalıştıkları sırada karşılaştıkları ve aralarında husumet bulunan Emirhan Öz, Hüseyin Öz ve Fatih Öz ile kavga etmişti. Kavga sırasında Hüseyin Öz, Rahim Eken'in üzerine traktör sürmüştü.

Traktörün altında kalan Rahim Eken hayatını kaybetmiş, yaralanan Mustafa Eken ambulansla hastaneye kaldırılmıştı.

Gözaltına alınan Fatih Öz, Hüseyin Öz, Emirhan Öz ve Zekayi Öz ise çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı.

Kaynak: AA