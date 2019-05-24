Konya'da MHP'li belediye başkanı bıçaklı saldırıda öldürüldü, İYİ Partili eski başkanın oğlu şüpheli

Doğanhisar'ın MHP'li Belediye Başkanı İhsan Öztoklu, İYİ Partili eski belediye başkanının oğlu tarafından uğradığı bıçaklı saldırı sonucu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Başköy Mahallesi'nde bu gece 00: 50 sularında yaşanan olayda, İhsan Öztoklu ile selefi Abdullah Koç, oğlu Abdurahman Koç ve kardeşi Osman Koç arasında belediyeye ait billboardlardaki afişlerin yırtılması sebebiyle çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çıkan kavgada eski başkanın oğlu, Öztoklu'yu bıçakla göğsünden yaraladı. İhsan Öztoklu kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Euronews.com'da Görüntüle