Konya'da Mevlit Kandili kutlandı
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Konya'da Mevlit Kandili kutlandı

28.10.2020 22:57 | Son Güncelleme: 28.10.2020 23:01
Konya'da Mevlit Kandili kutlandı

KONYA'da Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlüt Kandili, kentteki camilerde yapılan dualarla kutlandı.

KONYA'da Hz. Muhammed'in doğum günü olan Mevlüt Kandili, kentteki camilerde yapılan dualarla kutlandı. 

Kentte 3 bin 223 camide olduğu gibi kent merkezindeki tarihi Kapu Camii'nde de Mevlit Kandili nedeniyle program düzenlendi. İl Müftüsü Ahmet Poçanoğlu'nun da katıldığı programda Kur'an-ı Kerim okunup, dualar edildi. 

 


Konya'da Mevlit Kandili kutlandı
Konya'da Mevlit Kandili kutlandı
Konya'da Mevlit Kandili kutlandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet IŞIK

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