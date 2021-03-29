Konya'da kısıtlamada eğlence merkezlerindeki 451 kişiye, 1 milyon 382 bin lira ceza

KONYA'da koronavirüs tedbirleri kapsamında hafta sonu yapılan denetimlerde kapalı olması gerekirken açık olan 6 iş yerinde alkol ve müzik eşliğinde eğlenen aralarında kadınların da olduğu 451 kişiye sokağa çıkma kısıtlaması, sosyal mesafe ve maske kurallarını ihlal ettikleri gerekçesiyle 1...