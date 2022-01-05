Konya'da kazaya müdahale için giden ambulans, otomobille çarpıştı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da kazaya müdahale için giden ambulans, otomobille çarpıştı

Konya'da kazaya müdahale için giden ambulans, otomobille çarpıştı
AA / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde kayganlaşan kara yolunda meydana gelen iki kazada 5 kişi yaralandı.

KONYA (AA) - Konya'nın Kulu ilçesinde kayganlaşan kara yolunda meydana gelen iki kazada 5 kişi yaralandı.

İlçe merkezi Konya-Ankara kara yolu üzerinde Abbas Eken idaresindeki 42 PR 113 plakalı otomobil, olumsuz hava koşulları nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak refüjdeki ağaca çarparak karşı şeride geçti.

Kazada, sürücü Eken ile araçtaki Hamza Ugan, Halil İbrahim Aslanboğa ve Muhammet Ahmet Korkmaz yaralandı.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarılan yaralılar, ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Öte yandan yaralı almak için kaza yerine gitmekte olan Öner Gedik idaresindeki 42 FDT 04 plakalı ambulans ile Hasan Deveci yönetimindeki 42 GF 404 plakalı otomobil otogar kavşağında çarpıştı. Kazada sağlık ekipleri yara almazken otomobildeki Ece Deveci yaralandı.

Yaralı Deveci, kontrol amaçlı Kulu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yolda, karayolları ekipleri tuzlama çalışmaları yaptı.

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı

Fatih'te yanlışlıkla tramvay yoluna giren otomobil raylarda mahsur kaldı

 6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi 'Görmemesi gereken bir şey gördü' deyip kuyuya atmış

6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya atmış

 AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AA / Hüseyin Ordulu - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title