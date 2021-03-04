Konya'da, karantinadaki mahallede sağlık taraması
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Konya'da, karantinadaki mahallede sağlık taraması

04.03.2021 14:07 | Son Güncelleme: 04.03.2021 14:14
Konya'da, karantinadaki mahallede sağlık taraması

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, hem Covid-19 hem de mutasyonlu virüs görülen Hacılar Mahallesi'nde karantina uygulaması devam ediyor.

KONYA'nın Bozkır ilçesinde, hem Covid-19 hem de mutasyonlu virüs görülen Hacılar Mahallesi'nde karantina uygulaması devam ediyor. Muhtar Hüseyin Bardakçı, mahallelinin sağlık taramasının devam ettiğini söyledi. 

Bozkır'ın 589 nüfuslu Hacılar Mahallesi'nin, birkaç hanede Covid-19 ve mutasyonlu virüse rastlanılması üzerine İlçe Hıfzıssıhha Kurulu'nca 10 gün karantinaya alınmasına karar verildi. Karantina uygulaması dünden itibaren başladı. Jandarma tarafından da mahallenin giriş ve çıkışında kontrol noktası oluşturuldu. Muhtar Hüseyin Bardakçı, mahallelinin karantinaya uyduğunu ve sokağa kimsenin çıkmadığını belirtti. Bardakçı, mahalle sakinlerinin sağlık taramasının devam ettiğini söyledi. 

Konya'da, karantinadaki mahallede sağlık taraması

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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