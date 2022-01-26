Konya'da kar ve tipi nedeniyle 6 gün mahsur kalan işçiyi AFAD ekipleri kurtardı

KONYA (AA) - Konya'nın Çumra ilçesinde, kar yağışı ve tipi nedeniyle 6 gün mahsur kalan güneş enerjisi santrali işçisinin imdadına AFAD ekipleri yetişti.

Alınan bilgiye göre, Akören - Alibeyhüyüğü arasında Apa Mahallesi'nde bulunan güneş enerjisi santralinde güvenlik görevlisi olarak çalışan Selahattin Tekin, 20 Ocak'ta arkadaşından nöbeti devraldı.

İlçede etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi ile elektrik kesintisi nedeniyle 6 gün boyunca santralde mahsur kalan Tekin, yiyecek stoğu tükenince 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen AFAD ekipleri, jandarma ve Çumra Belediyesi ekiplerinin de desteğiyle mahsur kalan Tekin'i kurtardı.

Sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilen Tekin, Çumra ilçesi Karkın Mahallesi'ndeki ailesinin ikametine teslim edildi.

Selahattin Tekin, "Konya AFAD ekiplerine, Çumra Belediyesi ekiplerine, İçeriçumra Jandarma ekiplerin, bu zor şartlar altında fedakarca ve özverili bir şekilde görev yapan devletimize çok teşekkür ediyorum." diye konuştu.