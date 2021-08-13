Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları öne sürülen iki şüpheli yakalandı
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Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları öne sürülen iki şüpheli yakalandı

Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları öne sürülen iki şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Savaş Güler - Haberler | Güncel

Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Konya'da iş yerinden tarım ilacı ve tohum çaldıkları iddia edilen iki zanlı gözaltına alındı.

Merkez Karatay ilçesi Ovakavağı Mahallesi'nde gece saatlerinde zirai ürünler satılan iş yerinden 30 bin lira değerindeki tarım ilaçları ve tohumların çalınmasına ilişkin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı.

Ekipler, çalışma kapsamında şüphelilerin A.K. (33) ve E.Ü. (34) olduğunu belirledi. Zanlılar, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekiplerince yakalandı.

Öte yandan şüphelilerin iş yerinden yaptığı hırsızlık güvenlik kameralarına yansıdı.

Görüntülerde hafif ticari araçla iş yerine gelen iki kişinin kepenkleri kaldırarak içeri girmesi, ardından dükkandaki tarım ilaçlarıyla tohumları çalarak çıkması yer alıyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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