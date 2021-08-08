İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
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İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu - Haberler | Güncel

Konya'nın Kulu ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Konya'nın Kulu ilçesinde aynı yönde ilerleyen iki otomobilin çarpıştığı trafik kazasında, ikisi ağır 4 kişi yaralandı.

Oğuzhan Uğurel idaresindeki 06 BEV 410 plakalı otomobil, Konya-Ankara kara yolunun 158. kilometresinde aynı istikamette seyir halinde olan Suriye uyruklu olduğu öğrenilen Mowafq Omeri'nin (49) kullandığı 33 MA 1379 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpmanın etkisiyle ağaçlara çarpan otomobil araç devrilerek takla attı. Oğuzhan Uğurel yara almazken yanında bulunan eşi Ülkü Kurt Uğurel (26), diğer otomobilin sürücüsü Omeri ve otomobilde bulunan Ahmet Abdulbakı (20) ve Ayman Alhamud (20) yaralandı.

İtfaiye ekiplerinin sıkıştığı yerden çıkardığı yaralılar ambulanslarla Kulu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Durumları ağır olan Ahmet Abdulbakı ve Ayman Alhamud Konya'ya sevk edildi.

İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ordulu

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