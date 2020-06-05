Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
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Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Konya'da iki otomobil çarpıştı: 3 yaralı
05.06.2020 15:36 | Son Güncelleme: 05.06.2020 15:39

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, merkez Selçuklu ilçesi Nalçacı Caddesi Sille Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yabancı uyruklu Ruqayah Ahmed Abdullateef idaresindeki 42 MA 3885 plakalı otomobil ile Mehmet K. idaresindeki 34 AK 2210 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüleri ile 42 MA 3885 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Alrıah Abdallah Gasmallah (37) yaralandı. Yaralılar ambulansla Konya Numune Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücülerden Ruqayah Ahmed Abdullateef'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA

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