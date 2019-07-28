Konya'da iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı

Konya'da iki otomobilin çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

FECİ ŞEKİLDE CAN VERDİLER

Konya-Seydişehir kara yolunun 30. kilometresinde meydana gelen kazada, Ali Ata idaresindeki 42 ATA 57 plakalı otomobil,Sıtkı Yıldız yönetimindeki 06 ZPK 58 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, sürücü Ali Ata ile aynı araçtaki Fatma Ata olay yerinde hayatını kaybetti, diğer sürücü ile araçtaki 2 kişi yaralandı.

KAZAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLA

Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalenin olay yerinde yapıldığı yaralılar, ambulanslarla Konya'daki hastanelere kaldırıldı.

Polisin olay yerindeki incelemesi sürüyor.

Kaynak: AA