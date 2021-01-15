Konya'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
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Konya'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

15.01.2021 10:53 | Son Güncelleme: 15.01.2021 10:56
Konya'da iki kişinin öldürüldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

Konya'da bir kişinin, kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Konya'da bir kişinin, kayınpederi ve bacanağını öldürdüğü silahlı kavga, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi'nde, Şenol Y.'nin (39), bir mobilya dükkanında önce bacanağı Mustafa Arslan'ı (35) ardından oto sanayi sitesindeki iş yerinde kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) pompalı tüfekle öldürmesiyle ilgili güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Görüntülerde, Şenol Y'nin, silahla vurduğu bacanağı Arslan'ın dükkanına ait aracı alıp kayınpederi Dağdeviren'in iş yerine gelmesi, araçtan inerek dükkana girmesinden bir süre sonra Dağdeviren'in yaralı olarak iş yerinden çıkması ve zanlının önce kayınbiraderi tarafından engellenmeye çalışılması, sonra da çevredeki esnaf tarafından yakalanması yer alıyor.

Olay

13 Ocak'ta, Selçuklu ilçesi Şeker Mahallesi Şefikcan Caddesi'ndeki bir mobilya dükkanında, bacanağı Mustafa Arslan'ı (35) pompalı tüfekle öldüren Şenol Y, ardından oto sanayi sitesindeki dükkanda kayınpederi Bekir Dağdeviren'i (68) vurmuş, ağır yaralanan Dağdeviren kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Cinayet zanlısı Şenol Y, Dağdeviren'i vurduktan sonra kaçmaya çalışırken çevredeki esnaf tarafından yakalanarak polise teslim edilmiş, işlemlerinin ardından dün tutuklanmıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

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