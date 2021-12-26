Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı - Haberler
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Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

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KONYA (İHA) - Konya'da iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Olay, saat 23.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Bosna Hersek Mahallesi Zakir Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, sokak üzerinde iki grup arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Serhat Özkaya ve C.Ö. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinde Serhat Özkaya'nın olay yerinde hayatını kaybettiği anlaşılırken, yaralanan C.Ö. ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Serhat Özkaya'nın cansız bedeni ise cenaze aracıyla Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı.

Polis ekipleri şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - KONYA

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

Konya'da iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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