Konya'da hırsızlık şüphelisi kamera kaydından tespit edilerek yakalandı
AA, Bayram Uygun - Güncel
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Konya'nın Akşehir ilçesinde okuldan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
AKŞEHİR, KONYA (AA) - Konya'nın Akşehir ilçesinde okuldan hırsızlık yapan şüpheli gözaltına alındı.
Akşehir Şehit Selçuk Özer Anadolu Lisesi'nden projektör çalınması üzerine İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.
Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelinin A.K. (23) olduğu tespit edildi.
Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla gözaltına alınan A.K'nin çaldığı projektörü Y.K'ye (27) sattığını söylemesi üzerine bu zanlı da gözaltına alındı.
Y.K, ifadesinin ardından serbest bırakıldı, projektör okul idaresine teslim edildi.
Hırsızlık şüphelisi A.K. işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
AA / Bayram Uygun - Güncel