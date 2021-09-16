Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü - Haberler
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Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Haberler | Güncel
Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi.

KONYA'nın Kulu ilçesinde, TIR'a arkadan çarpan hafif ticari aracın sürücüsü Gökalp Yayla Çeşme (29), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 01.30 sıralarında, Kulu- Kırıkkale yolunda meydana geldi. Gökalp Yayla Çeşme  yönetimindeki 71 ACE 546 plakalı hafif ticari araç, Emin Maden'in kullandığı 37 SD 254 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle aracın ön bölümü, TIR'ın dorsesinin altında kaldı. Kazada sürücü Çeşme yaşamını yitirdi, diğer sürücü Maden ise yaralanmadı. Gökalp Yayla Çeşme'nin araç içinde sıkışan cansız bedeni, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çıkarıldı ardından otopsi için Kulu Devlet Hastanesi morguna konuldu.


Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

Konya'da hafif ticari araç, TIR'a çarptı: 1 ölü

Demirören Haber Ajansı / Mehmet Yılmaz - Son Dakika Haberleri
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