Konya'da fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Konya'da fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın, kilitli tutuldukları evden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'ndeki bir apartta, Özbekistan uyruklu 2 kadının pasaportlarına el konularak, fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı.

Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu S.M. (33) ve U.J'yi (27), kaçmamaları için kilitlendikleri aparttan, itfaiye yardımıyla balkondan alarak kurtardı.

Emniyete götürülen 2 kadının ifadesinde, İstanbul'da sosyal medyadan tanıştıkları Mehmet D.'nin (25) kendilerini Konya'ya davet ettiğini, kente geldiklerinde ise Mehmet D. ile Azerbaycan uyruklu Ulvi A. (26) tarafından zorla alıkonulduklarını, pasaportları alınarak kiralanan bir apartta silah zoruyla fuhşa zorlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kadınların verdiği ifade doğrultusunda polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli ile silah ve kadınların pasaportları da ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 2 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, suçlamaları kabul etmeyen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet D. hastaneye sağlık kontrolüne getirildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek, yakışıklı çıksın." dedi.

Mehmet D. ve Ulvi A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler