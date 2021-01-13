Konya'da fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Konya'da fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

13.01.2021 10:11 | Son Güncelleme: 13.01.2021 10:14
Konya'da fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı

Konya'da fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın, kilitli tutuldukları evden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Konya'da fuhşa zorlanan yabancı uyruklu 2 kadın, kilitli tutuldukları evden itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkez Selçuklu ilçesi Beyhekim Mahallesi'ndeki bir apartta, Özbekistan uyruklu 2 kadının pasaportlarına el konularak, fuhuş yaptırıldığı ihbarı aldı.

Belirlenen adrese baskın yapan polis ekipleri, fuhşa zorlanan Özbekistan uyruklu S.M. (33) ve U.J'yi (27), kaçmamaları için kilitlendikleri aparttan, itfaiye yardımıyla balkondan alarak kurtardı.

Emniyete götürülen 2 kadının ifadesinde, İstanbul'da sosyal medyadan tanıştıkları Mehmet D.'nin (25) kendilerini Konya'ya davet ettiğini, kente geldiklerinde ise Mehmet D. ile Azerbaycan uyruklu Ulvi A. (26) tarafından zorla alıkonulduklarını, pasaportları alınarak kiralanan bir apartta silah zoruyla fuhşa zorlandıklarını söyledikleri öğrenildi.

Kadınların verdiği ifade doğrultusunda polis ekiplerince kısa sürede yakalanan 2 şüpheli ile silah ve kadınların pasaportları da ele geçirildi.

Yabancı uyruklu 2 kadın, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilirken, suçlamaları kabul etmeyen zanlılar işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan Mehmet D. hastaneye sağlık kontrolüne getirildiği sırada kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına, "İyi çek, yakışıklı çıksın." dedi.

Mehmet D. ve Ulvi A, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince, "insan ticareti yapmak, fuhşa teşvik, aracılık veya zorlama, cinsel saldırı ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Donald Trump Mustafa Şentop Fahrettin Koca Devlet Bahçeli
Magazin Cemal Hünal Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Seren Serengil
Spor Ali Koç Ozan Tufan Mesut Özil Rıza Çalımbay Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Milli İzmir Ankara Kongre
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Konya'da fuhşa zorlanan 2 kadın, kilitlendikleri evden itfaiye yardımıyla kurtarıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 10:24:10. #1.15#
title