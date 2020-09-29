Konya'da fırtına hayatı olumsuz etkiledi

Konya'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Konya'da etkili olan fırtına ve yağmur, hayatı olumsuz etkiledi.

Kent merkezinde etkili olan fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrilirken, fırtınaya dayanamayan birçok tabelanın yıkıldığı görüldü.

İşlerinden evlerine dönen bazı vatandaşlar, etkili rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çekti.

Bazı vatandaşlar ise güvenli buldukları yerde fırtınanın dinmesini bekledi.

Merkez Selçuklu ilçesi Medrese Mahallesinde fırtına nedeniyle gövdesinden kırılan ağaç, bir okulun bahçesine düştü. Olayda can veya mal kaybının olmadı.

Konya İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Yıldız Tosun, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şu ana kadar kentte olumsuz bir durumun bulunmadığını, Konya AFAD olarak teyakkuzda olduklarını belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Savaş Güler