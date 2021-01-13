Konya'da fırtına; 24 evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi

Konya'da fırtına; 24 evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendiKONYA'nın 4 ilçesinde, dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden fırtınada 24 evin çatısı uçtu, 4 araçta hasar oluştu.

Konya'da fırtına; 24 evin çatısı uçtu, 3 kişilik aile sobadan zehirlendi

KONYA'nın 4 ilçesinde, dün gece başlayıp, sabah saatlerine kadar devam eden fırtınada 24 evin çatısı uçtu, 4 araçta hasar oluştu. Kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlenen 3 kişilik aile ise hastaneye kaldırıldı.

Beyşehir, Ereğli, Kadınhanı ve Seydişehir ilçelerinde gece saatlerinde başlayan ve zaman zaman saatteki hızı 65 kilometreye ulaşan fırtına, hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Beyşehir'de 8, Seydişehir'de 1, Kadınhanı'nda 15 evin çatısı uçarken, 4 araçta da hasar oluştu. Ereğli'de evin sökülen dış cephe kaplaması, yola savruldu. Seydişehir'de oturan Yasemin Aydemir (41) ile çocukları Hatice Ebrar Aydemir (12) ve Abdulkadir Aydemir (15) ise ısınmak için yaktıkları kömür sobasından sızan karbonmonoksitten zehirlendi. Durumu fark eden komşularının ihbarı üzerine eve gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan kadın ve çocukları, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Atilla ATMACA