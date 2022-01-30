Konya'da donmak üzere olan kartal kurtarıldı

Konya'nın Karapınar ilçesinde bir tarla içerisinde donmak üzere olan kartal kurtarıldı.

İlçede otomobille seyahat eden 3 kişi, tarla içinde yerde yatan kartalı fark etti. Araçla 40 santimetrelik karla kaplı araziye giren Hüseyin Bozkurt, kartalı montuna sararak otomobile aldı.

Daha sonra araçtaki diğer arkadaşlarıyla bir kuaför salonuna götürdükleri kartalı burada yanan sobanın yanında ısıtmaya çalıştılar.

Soğuktan etkilendiği ve aç kaldığı için bitkin düşen kartalı yaşatmak için çalıştıklarını dile getiren Bozkurt, "Montumu çıkartı üzerine sardım. Veteriner hekime götürüp tedavisini yaptırmaktan mutlu olduk. Zira hayvan donmak üzereydi. İnsanların etkilendiği bu soğuk havada kartalı orada bırakmayı vicdanımız el vermedi." dedi.

Daha sonra Bozkurt ve arkadaşları bitkin kartalı belediye zabıta ekiplerine teslim etti. Zabıta ekipleri ise hayvanı ilçedeki Veteriner Hekim Mustafa Aldanamaz da götürdü. Veteriner Aldanmaz, "Kartala acil müdahalemizi uyguladık. Vücut Isısını normale döndürdük. Az daha geç kalınsa donabilirdi." diye konuştu.

Kartal sağlığına kavuştuktan sonra yeniden doğal ortamına bırakılacak.