Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu
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Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu

24.01.2021 10:00 | Son Güncelleme: 24.01.2021 10:07
Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu

KONYA'nın Kulu ilçesinde şehrin içinden geçen Değirmenözü Çayı, son günlerde hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkması üzerine kısmen dondu.

KONYA'nın Kulu ilçesinde şehrin içinden geçen Değirmenözü Çayı, son günlerde hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkması üzerine kısmen dondu.

İlçe merkezinin içinden geçen Değirmenözü Çayı, yaz aylarında başta  flamingo olmak üzere 180 kuş türüne ev sahipliği yapan ilçedeki Düden Gölü'nü  besliyor. Son bir haftada hava sıcaklığının eksi 10 derecenin üzerine çıkması üzerine  Değirmenözü Çayı'ndaki az miktardaki su da buz tuttu. Meteoroloji verilerine göre de Kulu'da önümüzdeki hafta hava sıcaklığının eksi 5 derecelerde devam edeceği görülüyor. 

Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu
Konya'da Değirmenözü Çayı kısmen dondu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YILMAZ

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