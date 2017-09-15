Konya'da Çiftçinin Yeni Umudu 'Japon Armudu'

Konya'nın Ereğli ilçesinde çiftçiler, halk arasında 'Japon armudu' olarak bilinen ve elma ile kavun arasında bir tada sahip 'Naşhini' yetiştirmeye başladı.



Şekil olarak elmaya benzeyen tadı ise kavun ve elma karışımını andıran Japon armudu, ilçede yaklaşık bin dekarlık bir alanda yetiştiriliyor. Hasadı başlayan Japon armudu başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç ediliyor. Kendi bahçesinde bu armut türünü yetiştiren Şeref Doğan, "Son 5-6 seri üretimine geçtik. Bölgede çok ciddi bir talep var. Son 3-4 yılda bin dekar civarına ulaştık, bahçe varlığı olarak söylüyorum. Aynı armutlar kendi anavatanlarında tat olarak bu bahçedeki kaliteyi ve tadı vermiyor. Burada yetişen armutların şeker oranı, gevreklik ve su oranları Doğu Türkistan'dakine göre çok daha mükemmel. Tüketicilerimizden çok ciddi talep var. Bu da bizi heyecanlandırıyor. Ereğli bölgesinde bu armudun varlığının ciddi anlamda genişleyeceğini düşünüyoruz. Bölgemiz için yeni bir ümit oluşturacak" diye konuştu.



Eylül'ün sonuna kadar hasadı devam edecek olan bu armut türünün başta Ukrayna ve Rusya olmak üzere birçok ülkeye ihraç edildiğini kaydeden Doğan, her geçen yıl üretim sahalarının genişlediğini sözlerine ekledi.



Yaklaşık bin dekarlık alanda yetişiyor



Ereğli Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürü Orhan Soylu ise "Bu armudu yediğimizde tatlı bir tadı var. Türk damak zevkine uygun yani, yabancılık çekmiyorsunuz. Bunu ilk defa tadanlar da bu şekilde bize iletiyor. Biz bunu yaklaşık iki üç senedir burada tadıyoruz, çok beğenerek tüketiyoruz. Bu armudun bir diğer özelliği de hasat edildiği anda yenilebiliyor olması. Ayrıca depoda yaklaşık beş altı aya kadar muhafaza etme şansımız var. Diğer armut çeşitleri gibi değil mesela Ankara armudu gibi çeşitleri hasat ettiğinizde 3-5 ay geçmeden depoda bekletmeden yiyemiyorsunuz. Ama bu armudu hasat ettiğinizde de ısırarak yiyebiliyor 4-5 ay sonra depoda muhafaza edip aynı sertlikte ve kalitede tüketebiliyorsunuz" ifadelerini kullandı.



Japon armudunun tadının ise elma ve kavunu andırdığına dikkat çeken Soylu, "Elma gibi biraz sertliği de var. Tatmayan vatandaşlarımızın mutlaka tatmasını istiyorum. Bu çeşit Asya grubu armut diye geçiyor. Daha çok Asya'da Çin'de daha çok yetişiyor ama ülkemizde Japon armudu olarak biliniyor ve yaklaşık bin dekarlık bir alanda yetişiyor" diye konuştu. - KONYA