Konya'da çiftçinin 250 bin lirası telefonla dolandırıldı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Konya'da çiftçinin 250 bin lirası telefonla dolandırıldı

Konya'da çiftçinin 250 bin lirası telefonla dolandırıldı
AA / Fatih Atalay - Haberler | Güncel

Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı.

YALIHÜYÜK, KONYA (AA) - Konya'nın Yalıhüyük ilçesinde bir çiftçi, kendisini telefonda polis olarak tanıtan şüpheliler tarafından dolandırıldı.

İlçede çiftçilikle geçimini sağlayan 69 yaşındaki Hidayet Pekşen'i arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtarak, adına 3 kere 140 bin lira kredi çekildiğini, bu olayı aydınlatmak için tüm parasını vermesini istedi.

Hidayet Pekşen'in eşi, evde bulunan 12 bilezik, iki cumhuriyet altını ve 14 bin lira parasını eve gelen dolandırıcılara verdi. Tekrar aranan Hidayet Pekşen, traktörünü de sattırarak 50 bin lirayı banka hesaplarına aktardı.

Dolandırıcıların evini de sattırmak istedikleri Pekşen, aile üyelerinin uyarılarıyla dolandırıldığını anladı.

Zararının yaklaşık 250 bin lira olduğunu söyleyen Hidayet Pekşen, savcılığa suç duyurusunda bulunarak suçluların bir an önce yakalanmasını istedi.

6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi 'Görmemesi gereken bir şey gördü' deyip kuyuya atmış

6 yıldır kayıp olan minik Yasin'le ilgili korkunç iddia! Annesi "Görmemesi gereken bir şey gördü" deyip kuyuya atmış

 Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

Son dakika haber: İstanbul merkezli 7 ilde FETÖ'nün adliye ve cezaevi yapılanmalarına operasyon

 AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AFGANLI İŞÇİ KENDİ ÜLKE VATANDAŞINI ÖLDÜRDÜ

AA / Fatih Atalay - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title