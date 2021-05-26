Konya'da çiçekçilerde bahar dönemi yoğunluğu yaşanıyor

Konya'da baharın gelmesiyle çiçek dikim mevsimini değerlendiren çiçekseverler, bahçe, saksı bitkileri ve çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor.

Konya'da baharın gelmesiyle çiçek dikim mevsimini değerlendiren çiçekseverler, bahçe, saksı bitkileri ve çiçeklere yoğun ilgi gösteriyor.

Havaların ısınmasıyla bahçesini güzelleştirmek için mesai yapan vatandaşların yanı sıra pandemi döneminde evine kapananlar, balkonlarında vakit geçirmek için çiçek yetiştiriyor.

Bahçesini, evini ya da balkonunu rengarenk çiçeklerle süslemek isteyenler, çiçekçilerin yolunu tutarak çeşit çeşit çiçekler alıyor.

Merkez Selçuklu ilçesinde çiçek, fidan ve peyzaj bitkileri satan Hasan Tosun, satışlarda normale göre ciddi oranda artış olduğunu ve yoğun bir dönem yaşadıklarını söyledi.

"Pandemide çiçek sevmeyenler bile çiçek alıyor"

Çiçeklerin insanları dinlendirdiğini, sinir ve stresi azalttığını kaydeden Tosun, mevsimsel olarak bitki dikmenin tam zamanı olduğunu dile getirdi.

Önceki yıllara göre çiçeğe ilginin arttığını belirten Tosun, "Bu dönem tam çiçeklerin coştuğu ve herkesin baharla birlikte neşelendiği dönem. Baharda çiçeğe ayrı bir düşkünlük olur. Bu sene pandemiden kaynaklı bir artış da var. Çiçeğe ilgisi olmayanlar dahi çiçek alabiliyor. İnsanlar hem kendine bir uğraş buluyor hem de evini güzelleştiriyor." diye konuştu

Çiçekçi Kemal Tosun da uzun ömürlü olabilmesi için bitki bakımına özen gösterilmesi gerektiğine dikkati çekti.

Çiçek bakımında en önemlisinin toprak olduğunu vurgulayan Tosun, şöyle konuştu:

"İnsanlar için kan neyse çiçek için de toprak odur. Toprağın en iyisini kullanmak ve çiçeği bol havalandırmak lazım. Suya da çok dikkat edilmeli. Ne kuru, ne çamur; nemli olmalı toprak. Çiçekler genellikle üretim saksısıyla satılır. Alındıktan sonra mutlaka bir veya iki numara büyük saksıya taşınmalıdır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serhat Çetinkaya