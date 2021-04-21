Konya'da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada
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Konya'da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada

Konya'da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Konya'da kavşakta çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kaza, dün 13.46 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Büyükkayacık Organize Sanayi Mahallesi 4. Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 410. Sokak'tan gelen kamyonet ile 413. Sokak'tan gelen minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet ve minibüs savrularak devrildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hastaneye kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kaza anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde, kavşağa hızla giren kamyonet ve minibüsün çarpıştıktan sonra savrularak devrilmesi yer alıyor. - KONYA

Konya'da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada
Konya'da çarpışan kamyonet ve minibüsün devrilme anı kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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