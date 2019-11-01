01.11.2019 19:15

Konya'da bulunan 3 kardeş bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu açıklandı

KONYA - Konya'da bir binanın girişinde terk edilmiş halde bulunan 3 kardeş bebeğin hastanede yapılan kontrollerinde sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Edinilen bilgiye göre, saat 14.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Şükran Mahallesi Karabulut Sokak'ta bir binanın girişinde yaklaşık 2,5 aylık olduğu tahmin edilen kız ve erkek ikiz bebek ile 3 yaşlarında kız çocuğu bulundu. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri 3 kardeşi ambulansla Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı. Ambulanstaki sağlık görevlileri tarafından bezleri değiştirilen bebekler, kaldırıldıkları hastanede de sağlık kontrolünden geçirildi.

Konuyla ilgili açıklama yapan Konya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Acil Doktoru Ayşegül Yücel, çocukların durumlarının iyi olduğunu söyledi. Üç çocuğun 112 tarafından hastaneye getirildiğini belirten Dr. Ayşegül Yücel, "İki tanesinin ikiz olduğunu düşünüyoruz, biri kız biri erkek, 2 buçuk 3 aylık. Diğeri de 2 buçuk 3 yaşlarında bir kız çocuğu. Suriyelilerin çoğunlukta olduğu bölgeden geldi. Bakımsızlar, beslenmediklerini düşünüyoruz, vücut ısıları düşüktü. Hastanemizde ilk bakımları yapıldı, beslenmeleri sağlandı. Sağlık muayenelerinde herhangi bir sıkıntı görülmedi. Bunun üzerine Sosyal Hizmetlerle iletişime geçildi ve çocuk şube ile koordineli olarak çalışılarak çocukların hızlıca çocuk evlerine sevki planlandı. Hastanemiz ilk bakımlarını yaparak onları sıcak bir şekilde karşılamıştır" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA