Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası
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Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası

10.02.2021 01:10 | Son Güncelleme: 10.02.2021 01:14
Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası

KONYA'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.

KONYA'nın Seydişehir ilçesi Bostandere Mahallesi, kısa süre önce İzmir'den bir yakınlarının ziyaret ettiği 5 kişinin yaşadığı evde 3 kişide mutasyona uğramış koronavirüs tespit edilmesi nedeniyle 6 gün süreyle karantinaya alındı.

Seydişehir ilçesine bağlı 978 nüfuslu Bostandere Mahallesi'nde 5 kişilik bir ailenin 3 bireyinde mutasyona uğramış koronavirüs tespit edildi. İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, virüsün yayılımını önlemek için mahallenin karantina altına alınmasına karar verdi. Aileyi birkaç gün önce İzmir'den gelen bir akrabalarının ziyaret ettiği belirtildi. Bunun üzerine jandarma ekipleri, mahallenin giriş ve çıkışlarını kapattı. Mahallede bu gece 00.00'da başlayan karantina, 16 Şubat 00.00'da sona erecek.  


Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası
Konya'da bir mahallede mutasyonlu virüs karantinası

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yaşar Coşkun

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