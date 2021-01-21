Konya'da bir kişinin boşanmak üzere olduğu kadının evini yaktığı iddia edildi
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Konya'da bir kişinin boşanmak üzere olduğu kadının evini yaktığı iddia edildi

21.01.2021 21:43 | Son Güncelleme: 21.01.2021 21:57
Konya'da bir kişinin boşanmak üzere olduğu kadının evini yaktığı iddia edildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin, boşanmak üzere olduğu kadının ailesiyle oturduğu evin çatısını yaktığı iddia edildi.

Konya'nın Ilgın ilçesinde bir kişinin, boşanmak üzere olduğu kadının ailesiyle oturduğu evin çatısını yaktığı iddia edildi.

Fatih Mahallesi 166266 Sokak'ta iki katlı evde yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine polis, MEDAŞ, doğalgaz, 112 Acil Yardım ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, çatıda çıkan yangına müdahale etti. Alevler odalara sıçramadan söndürüldü. Yangın sonucu evde hasar meydana geldi.

Olay yerine gelen Ilgın Belediye Başkanı Yalçın Ertaş, itfaiye sorumlusu Ali Teker'den yangınla ilgili bilgi aldı.

Evinin çatısı yanan Aysel H.K, Belediye Başkanı Ertaş'a "Televizyon izliyoruz. Sesler geliyor. 'Allah'ım evimizi yaktı.' dedim. 'Baba koş.' dedim. Babam kapıyı açtı. Dışarıya bağırıyoruz bir yandan, acil yardım hattını arıyoruz bir yandan, aklım başımdan gitti." dedi.

Başkan Ertaş, aileye maddi ve manevi yardıma hazır olduklarını belirterek, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Yangında dumandan etkilenen Aysel H.K'nin annesi ve anneannesi olay yerine gelen ambulansta tedavi edildi.

Polis ve itfaiyenin olay yeri incelemesi devam ediyor.

Boşanmak üzere olduğu eşin yaktığı iddiası

Aysel H.K'nin eşi Alaattin K. ile boşanma aşamasında olduğu ve bir süredir ailesinin evinde yaşadığı belirtildi.

Alaattin K'nin, eşinin iki gün önce boşanma davası açtığını öğrenerek, Ilgın'a geldiği ve çiftin tartıştığı iddia edildi.

Aysel K'nin şikayeti üzerine Alaattin K'nin gözaltına alındığı ve serbest bırakıldığı öğrenildi.

Yangının Alaattin K. tarafından çıkarıldığı iddiası üzerine güvenlik güçlerinin Alaattin K'yi aradığı belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ramazan Koç

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