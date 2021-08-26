Konya'da bir inşaatın kolon imalatının çökmesi sonucu 1'i ağır, 3 işçi yaralandı
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Konya'da bir inşaatın kolon imalatının çökmesi sonucu 1'i ağır, 3 işçi yaralandı

Konya'da bir inşaatın kolon imalatının çökmesi sonucu 1'i ağır, 3 işçi yaralandı
Anadolu Ajansı / Mehmet Umay - Haberler | Güncel

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın kolon imalatı sırasında meydana gelen çökmede 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatın kolon imalatı sırasında meydana gelen çökmede 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Karayolları Ereğli Bölge Müdürlüğü'nde yapımı devam eden tek katlı ek bina inşaatında, üst kolon imalatına beton döküldüğü sırada kalıp çöktü.

Çökme sonucu işçilerden Hayati Pamuk (46), Şaban Emir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekiplerince Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Hayati Pamuk'un sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Umay

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