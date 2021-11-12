"Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Konya'da başladı

KONYA (İHA) - İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ilde gerçekleştirilen "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Konya'da da başladı. Vatandaşları emniyet kemeri için uyaran Vali Vahdettin Özkan, kemerin kaza esnasında yaralanmayı yüzde 60 düşürdüğünü söyledi.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilde başlattığı "Bi Hareketine Bakar Hayat" kampanyası Konya'da da başladı. Kültürpark'ta kampanyaya ilişkin tanıtım programı düzenlendi. Programda kurulan emniyet kemeri simülatör aracına katılımcılar bindirilerek emniyet kemerinin önemi uygulamalı olarak anlatıldı. Programda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, "İçişleri Bakanlığı'mız koordinesinde, trafik güvenliğinin sağlanmasına yönelik 'Güvenli Sistem' ve 'Sıfır Can Kaybı' yaklaşımıyla hazırlanan 2021-2030 Karayolu Trafik Belgesi ve Eylem Planı doğrultusunda ortaya konulan hedefler, yürütülen eylem planları, kampanyalar, etkin, sürekli ve yoğun trafik denetimleri, ulusal/yerel ve sosyal medya kullanılarak yapılan bilgilendirme ve algı yönetimi faaliyetlerimiz artarak devam edecek olup, 'Trafikte her yıl daha iyiye' mesajını tüm paydaşlarımızla toplumun tüm kesimlerine yayma gayretimiz aynı kararlılıkla devam ettirilecektir. Trafikte emniyet kemeri yaralanmalı kazalarda riski yüzde 60, kaza sonrası ölüm riskini de yüzde 45 azaltıyor. Tüm hemşehrilerimizi trafik kurallarına uymaya davet ediyorum" dedi.

Düzenlenen programa İl Jandarma Alay Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, Selçuklu Kaymakamı Ömer Hilmi Yamlı, Konya İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, vatandaşlar ve öğrenciler katıldı. - KONYA