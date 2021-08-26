Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
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Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı

Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde inşaatta beton döküldüğü sırada kalıpların çökmesi sonucu 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

Olay, Karayolları Ereğli Bölge Bakımevi Şefliğinde yapımı devam eden ek bina inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, beton döküldüğü sırada kalıplar çöktü. Çökme sırasında zeminde bulunan işçiler Hayati Pamuk (46), Şaban İmir (55) ve Hüseyin Pamuk (21) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralıları ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırdı. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak, olay yerinde inceleme yaptı. Yaralılar hastanede tedavi altına alınırken, Hayati Pamuk'un durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - KONYA

Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı
Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Konya'da beton dökerken kalıp çöktü: 3 yaralı - Haberler
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