Konya'da Aziz Mahmut Hüdai Camisi ibadete açıldı

14.02.2020 17:00 | Son Güncelleme: 14.02.2020 17:00

Karatay Belediyesi'nin desteğiyle Konyalı hayırseverler tarafından yaptırılan Aziz Mahmut Hüdai Camisi'nin açılışı gerçekleştirildi.

Başak Mahallesi'ne yaptırılan cami dualarla açıldı.

Açılış programına Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Konya İl Müftü Yardımcısı Hasan Hüseyin Güller, Karatay İlçe Müftüsü Mehmet Akpınar, AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ve il yönetimi, AK Parti Karatay İlçe Başkanı Mehmet Genç ve ilçe teşkilatı, Karatay Belediyesi Meclisi üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaynak: AA