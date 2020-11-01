Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

01.11.2020 22:41 | Son Güncelleme: 01.11.2020 23:07

Gelen son dakika haberlerine göre Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Konya'nın Seydişehir ilçesinde evde çıkan yangında bir kişi yaşamını yitirdi.

Karacaören Mahallesi'nde 87 yaşındaki Cafer Taşdelen'e ait evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangını söndürmek için yoğun çaba gösteren ekipler, alevleri kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında, Cafer Taşdelen hayatını kaybetti.

Seydişehir Belediye Başkanı Mehmet Tutal da olay yerine gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti
Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kadriye Coşkun

İlgili Haberler

Son dakika haber: Bahçelievler'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Son dakika haber: Bahçelievler'de çıkan yangında bir kişi hayatını kaybetti
Elazığ'da evlerinde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı
Elazığ'da evlerinde çıkan yangında 8 aylık bebek hayatını kaybetti, iki çocuk yaralandı
Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Çatı katında çıkan yangında kalan anne hayatını kaybetti, oğlu yaşam mücadelesi veriyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem İlham Aliyev Meral Akşener Mustafa Şentop Fahrettin Koca Bekir Pakdemirli
Magazin Hadise Burak Özçivit Kaan Yildirim Caner Cindoruk
Spor Tamer Tuna Eddie Newton Malcolm Thomas Mustafa Cengiz Josef De Souza
Daha Fazla İzmir Deprem Bayraklı Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son dakika... 87 yaşındaki kişi evinde çıkan yangında hayatını kaybetti - Konya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.11.2020 23:07:50. #1.15#
title